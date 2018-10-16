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Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenilmişti.Peki Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

16 Ekim 2018 Salı 17:52
Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenilmişti.  Peki Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor. En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını kazanması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak. Trabzonspor, bu sezon Medical Park Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol atarak golcü bir performans ortaya koydu.

22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor - Erzurumspor karşılaşmanı beIN Sports 1 naklen canlı olarak yayınlayacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:52
  1. Sivas
  2. Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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