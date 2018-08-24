Trabzonspor aradığı stoperi İngiltere'de buldu!

Transferlerle ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Savunmayı güçlendirmemiz gerekiyor. Son güne kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Bir stoper takviyesi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Majid Hosseini ve Zargo Toure'yi kadrosuna katan bordo-mavililerin transfer edeceği üçüncü stoperin Sunderland'in 29 yaşındaki Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji olması bekleniyor. Ağaoğlu, ayrıcı "Kesinlikle kimse gitmeyecek demek mümkün değil. Şartlar yerine gelirse oyuncular gelebilir veya gidebilir" ifadesini kullandı.

(Sabah)