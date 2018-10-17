THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor antrenman maçında gol yağdırdı! 6-0

Trabzonspor, U21 takımıyla oynadığı antrenman maçını 6-0 kazandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:58
Trabzonspor antrenman maçında gol yağdırdı! 6-0

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını U21 takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Murat Cem Akpınar (2), Ekuban, Abdülkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

35'er dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmada yapılan milli takımlardan dönen oyuncular yer almadı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:58
  1. Erzurum
  2. Trabzonspor Haberleri
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı