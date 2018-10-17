Trabzonspor antrenman maçında gol yağdırdı! 6-0
Trabzonspor, U21 takımıyla oynadığı antrenman maçını 6-0 kazandı.17 Ekim 2018 Çarşamba 20:58
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını U21 takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Murat Cem Akpınar (2), Ekuban, Abdülkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.
35'er dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmada yapılan milli takımlardan dönen oyuncular yer almadı.
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