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Seçim 2019 Sayfası

Trabzonspor Antalya'ya patladı

Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek Avrupa yarışını sürdürdü.

05 Nisan 2019 Cuma 22:35
Trabzonspor Antalya'ya patladı

Süper Lig 27. hafta açılış maçında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor'un galibiyet serisi 3 maça çıkarken yenilmezlik serisi ise 5 maç oldu.

Milli takım maçları ve seçim sebebiyle lige verilen toplam 3 haftalık aranın ardından Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla yeniden başladı. Bordo-mavili ekip, 27. hafta maçında konuk ettiği Akdeniz temsilcisini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'un gollerini 21. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Ekuban, 67. dakikada Olcay Şahan ve 90+4'te Murat Cem Akpınar atarken Antalyaspor'un tek sayısını 9. dakikada Doukara kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Trabzonspor puanını 46'ya yükseltti. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

 

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 22:35
  1. Bursa
  2. Trabzonspor
  3. Antalyaspor

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