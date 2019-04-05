Trabzonspor Antalya'ya patladı

Süper Lig 27. hafta açılış maçında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor'un galibiyet serisi 3 maça çıkarken yenilmezlik serisi ise 5 maç oldu.

Milli takım maçları ve seçim sebebiyle lige verilen toplam 3 haftalık aranın ardından Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla yeniden başladı. Bordo-mavili ekip, 27. hafta maçında konuk ettiği Akdeniz temsilcisini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'un gollerini 21. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Ekuban, 67. dakikada Olcay Şahan ve 90+4'te Murat Cem Akpınar atarken Antalyaspor'un tek sayısını 9. dakikada Doukara kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Trabzonspor puanını 46'ya yükseltti. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.