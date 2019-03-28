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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27.

28 Mart 2019 Perşembe 15:00
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Onazi, izinli olan Uğurcan ve milli takım kamplarından henüz dönmeyen Novak, Ekuban ve Tunahan katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Abdülkadir Ömür, Joao Pereira, Kamil Ahmet ve Vahid Amiri ikinci bölümde ise takımdan ayrı olarak çalışma yaptı. Antrenmana geçtiğimiz günlerde altyapıya geri gönderilen Oğuzhan, Kerem, Behlül ve Berkay da katıldı. Bordo-mavililer kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde tam sahada çift kale maç yaptı.


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir taraftan bu sezonun kalan haftalarında puan kaybı yaşamamak için antrenmanların temposunu her geçen gün artırırken, bir taraftan da oyuncu takibine devam ediyor. Karaman son olarak 1461 Trabzon teknik heyeti ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda üç oyuncu Ahmet Eren, Serkan Asan ve Mert Kurt’u A takım antrenmanlarına aldı.



Olcay Şahan teselli etti


Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret eden Ticaret İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları futbolculara vererek şiir okudu. Daha sonra gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde yer almayan ve kenarda ağlamaya başlayan Ömer Reis adlı bir öğrenciyi Olcay Şahan teselli etmeye çalıştı ancak ikna edemedi. Kulüp yetkilileri minik öğrenciyi, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne davet etti.


Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çalışma ile sürdürecek.



Novak’ın sağlık durumu


Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Novak’ın ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirten Yaşar Kibar Güven, “Çek Cumhuriyeti ile Brezilya milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak’ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak’ın, cumartesi günü Trabzon’da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:00
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