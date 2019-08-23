Trabzonspor, AEK maçından sonra yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor play-off turunda Yunan ekibi AEK tarafından misafir edildi.



CALEB EKUBAN'DAN HAT-TRİCK



28', 44' ve 77.' dakikalarda ağalara topu yollayan golcu adam maçta toplam 3 gol attı.

TURU GETİRECEK BİR SKOR ALDIK



"İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Özellikle ikinci yarıda. Skor gelince maç rahatladı. AEK daha lig maçı oynamamış. Güzel, turu getirecek bir skor. Ama oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. İyi bir skor almasaydık Prag maçındaki skorların anlamı olmayacaktır. Avantajlıyız." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR YURDA DÖNDÜ

Saat: 01:30 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a hareket eden kafile sabah saat 04:00 sıralarında Trabzon'a vardı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde takımla birlikte Trabzon'a döndü.