Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde bir şüphelinin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, toplam 9,85 litre sahte/kaçak alkollü içki ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.