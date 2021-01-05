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Aktüel Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aktüel

Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:34:10 -
Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde bir şüphelinin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, toplam 9,85 litre sahte/kaçak alkollü içki ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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