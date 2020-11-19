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Aktüel Trabzon'da kültür sanat
Aktüel

Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" oyununu sahneliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:24:09 -
Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuyucaklı Yusuf" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı oyunu, Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez, koreografisini Berkan Görgün'ün yaptığı oyun, bugün 19.30'da, 21 Kasım Cumartesi saat 15.00'de ve 24 Kasım Salı saat 19.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.


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