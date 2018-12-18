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Trabzon'da deprem! Yıldız futbolcu kenti terk etti

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Kosta Rikalı kaleci Esteban'ın Trabzon'u terk ettiği öğrenildi.

18 Aralık 2018 Salı 21:47
Trabzon'da deprem! Yıldız futbolcu kenti terk etti

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.

Trabzon'dan ayrıldı

Alınan bilgiye göre; bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon'dan ayrıldı.

Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:47
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
  3. Esteban Alvarado
  4. Esteban

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  • Kazım SecerliKazım Secerli1 sa önce
    Borcuna ve sözüne sadakatsizlik,Karadeniz uşağına yakışmaz.Hemen telafisi caizdir?

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