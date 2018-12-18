Trabzon'da deprem! Yıldız futbolcu kenti terk etti
Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Kosta Rikalı kaleci Esteban'ın Trabzon'u terk ettiği öğrenildi.18 Aralık 2018 Salı 21:47
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun, Trabzon'u terk ettiği bildirildi.
Trabzon'dan ayrıldı
Alınan bilgiye göre; bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon'dan ayrıldı.
Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.
YORUM YAZ