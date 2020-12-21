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Aktüel Trabzon'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Trabzon'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:35:06 -
Trabzon'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta bulanan 7 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Melisa S. ve aynı katta bulunan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairenin kullanılamaz hale geldiği olayda, bir tavşan da telef oldu.

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