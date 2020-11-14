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Aktüel Trabzon Üniversitesi'ne 40 akademisyen alınacak
Aktüel

Trabzon Üniversitesi'ne 40 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 40 akademisyen alımında bulunulacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fatih eğitim ile spor bilimleri fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:13:00 -
Trabzon Üniversitesi'ne 40 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih eğitim ile spor bilimleri fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

Fatih Eğitim fakültesine 3, ilahiyat fakültesine 2, spor bilimleri fakültesine ise 1 doçent atanacak. Hukuk fakültesine 2, iletişim ve spor bilimleri fakülteleri ile uygulamalı bilimler yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü meslek yüksekokullarında da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca, hukuk fakültesine 15, Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine 3, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine 2, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fatih eğitim ve iletişim fakültelerine ise birer araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular, 20 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

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