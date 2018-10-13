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Trabzon maçı öncesi Mehmet Özdilek'ten iddialı sözler

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçına endekslendiklerini ifade ederek, “Her maçı alabilecek potansiyelimiz var” açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:25
Trabzon maçı öncesi Mehmet Özdilek'ten iddialı sözler

Milli takım arasından sonra Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıkları sürdüren BB Erzurumspor, galibiyete kilitlendi. 
 
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Trabzonspor antrenmanı sonrasında açıklamalarda bulundu. 
 
Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral buldukların ifade eden Özdilek, “Geçen hafta itibariyle Erzurumspor’la birlikteliğim başladı. Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral bulduk. 7 hafta galibiyet alamayan bir takımla lige dahil olduk. Alanyaspor maçında iyi oynadık. Haklı bir galibiyet aldık. Ama buraya takılı kalmadık. Bulunduğumuz konumdan çok mutlu değiliz. Bu süreçte çok sağlıklı hareket etmek durumundayız. Milli takım arası bizim için olumlu oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız vardı, onlar tekrar takıma katıldı. Trabzon maçına endekslendik. Erzurumspor’un daha iyi olacağını düşünüyorum. Her maçı alacak potansiyelimiz var. Trabzonspor iyi durumda, önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. Kazanmak için oynayacağız” diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Mehmet Özdilek, “Egemen iki hafta takımdan uzak. Sefa milli takımda sakatlanmıştı hala onun sakatlığı devam ediyor. Arsen Hubulov da uzun zamandır sakat ama hem Egemen hem Hubulov 2 gün önce takımla çalışmaya başladı. Bu sevindirici. Hubulov’un sakatlığı çok uzun sürdüğü için fiziksel anlamda ciddi zafiyeti var. Ona biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Bunun haricinde İbrahim Sehiç ile Gilles Sunu milli takımda. Önümüzdeki hafta gelecekler. Erhan’ın ufak bir problemi var. Tedavisi sürüyor. Önümüzdeki hafta o da takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Munsy’nin bir sıkıntısı var gözle ilgili, bunu takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

 KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:25
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