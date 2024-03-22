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Gündem TPAO'dan yeni adım! Tekirdağ, Balıkesi ve o ilimiz için petrol müjdesi
Gündem

TPAO'dan yeni adım! Tekirdağ, Balıkesi ve o ilimiz için petrol müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-03-22 08:02:00 -
TPAO'dan yeni adım! Tekirdağ, Balıkesi ve o ilimiz için petrol müjdesi

TPAO, Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale paftalarında petrol aramak üzere 3 ruhsat aldı.

Türkiye'nin kara ve denizlerde petrol, doğal gaz arama çalışmaları son sürat devam ediyor. Fosil yakıtlarda tam bağımsızlık üzerine yapılan büyük yatırımlar Karadeniz'de doğal gaz, Gabar Dağı'nda dev petrol rezervi olarak ülkemize katma değer yaratmayı sürdürüyor. 

Türkiye Petrolleri de Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında petrol aramak için ruhsat aldı. Alınan 3 ruhsatla 8 yıl süreyle 95 bin 55 hektar alanda petrol araması yapılacak.

ARAMA YAPILACAK PAFTALAR BELİRLENDİ

Tekirdağ ve Çanakkale açıklarında 27 bin 688 hektar alanda AR/TPO/D/G18-d2, d3, d4 paftalarında, Tekirdağ, Balıkesir açıklarında 54 bin 238 hektarda AR/TPO/D/G18-c paftalarında petrol araması yapılacak.

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