TPAO ve BOTAŞ’ın halka arzı için düğmeye basılıyor

Akit Ekonomi

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin TPAO’yu ve BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracağını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yakın süreçte iki şirketimizin bilançosu -önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir- halka arz sürecinin de önünü açacak” demişti.

Önemli oyuncular olacaklar

Albayrak, “Vatandaşlarımız halka açılacak şirketlere ortak olacak. Halka arza yurt dışı yabancı yatırımcılar daha büyük ilgi gösterecek. Aramacılık ve sondajcılık noktasında TPAO lisansları ve varlıklarıyla zaten bir yola giriyor. Gaz noktasında BOTAŞ bölgenin en büyük dağıtım ve iletim altyapısı. İnşallah bu iki firmamız, bölgesel pazarlarda önemli oyuncu olacak” ifadelerini de kullanmıştı.

Göğüs kabartan başarı

Gerek yerli gerek yabancı yatırımcıları iştahlandıran TPAO ve BOTAŞ, enerji alanında yürüttükleri çalışmalarla öne çıkıyorlar. Bu firmalar güçlü mali yapılarıyla da dikkat çekiyorlar. 1954 tarihinde kurulan TPAO, hidrokarbon arama ve üretim projeleriyle ön planda. Şirket, yarım asrı aşan sürede PETKİM ve TÜPRAŞ’ın da aralarında bulunduğu 17 büyük kuruluşu Türkiye ekonomisine kazandırdı. TPAO, ayrıca 2018’de 1 milyar 266 milyon 648 bin 883 lirayla en çok vergi ödeyen beşinci şirket oldu. Şirket, Fortune 500’de de 5 milyar 266 milyon lira üretimden net satışlarla 60’ncı sırayı elde etti.

Envanterinde yer alan sismik arama gemisi Fatih’in Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin TPAO’yu atağa kaldıracağı öngörülüyor. Keşfin kurumun gelirine gelir ekleyeceği, kârına kâr katacağı tahmin ediliyor.

1974’te faaliyetlerine başlayan BOTAŞ ise 1986’dan beri doğalgaz ticareti ve taşımacılığı yapıyor. 2019-2023 Stratejik Planı’nı ilan eden firma; enerji arz güvenliğini temin etmeyi, bölgesel ticaret yapmayı, inovasyona ve yerlileştirme çalışmalarını odağa almayı amaçlıyor.

Gelirlerini de devamlı arttıran BOTAŞ, 2015’te 541 milyon lira dönem kârı elde etmişti. 2016’da bu rakamı 8 milyar 934 milyon liraya taşıyıp Türkiye’de vergi rekortmeni olmuştu.