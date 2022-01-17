Toz pudingli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kolay ve pratik çikolatalı toz pudingli kurabiye tarifi
Toz pudingli kurabiye tarifi
Toz pudingli kurabiye malzemeler
- Yarım paket margarin (oda ısısında)
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket muzlu toz puding
- 1 paket kabartma tozu
- 3, 5-4 çay bardağı un
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Toz pudingli kurabiye (Pudingli kurabiye) yapılışı
Toz puding ve un hariç tüm malzemeler eklenerek iyice karıştırılır. Toz puding ve un da eklenerek yumuşacık bir hamur yapılır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve istenilen şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde kontrollü olarak pişirilir. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilir. Afiyet olsun.