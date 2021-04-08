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Otomotiv Toyota, GR 86'yı dünyaya tanıttı
Otomotiv

Toyota, GR 86'yı dünyaya tanıttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, spor otomobili yeni GR 86'yı tanıttı. Önden motorlu ve arkadan itişli GR 86'nın global bir model olarak Avrupa'da da satışa sunulması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 15:39:00 -
Toyota, GR 86'yı dünyaya tanıttı

Toyota, GR ürün gamının en yeni üyesi spor otomobil GR 86'nın dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Toyota açıklamasına göre, yeni GR 86, ilk kez 2012'de tanıtılan ve 200 bin adedin üzerinde satış performansı yakalayan GT86'nın sürüş karakteristiğini yansıtmaya devam ediyor. Önden motorlu ve arkadan itişli GR 86'nın global bir model olarak Avrupa'da da satışa sunulması planlanıyor.

Toyota GR 86'nın alüminyum tavanı ve gövde panelleri gibi bir dizi ağırlık azaltma çalışmaları sayesinde 1.270 kilogram olmasıyla segmentinin en hafif dört koltuklu coupe aracı olarak öne çıkıyor. GR 86'da yer alan yeni hafif dört silindirli motorun hacmi 2,4 litreye yükseltildi ve böylece performansı da selefine göre arttı.

Yeni GR 86, 4.265 mm uzunluk, 1.775 mm genişlik, 1.310 mm yükseklik ve 2.575 mm dingil mesafesine sahip bulunuyor. Bu ölçüler hemen hemen GT86 ile aynı kalırken, çevikliği artıracak şekilde ağırlık merkezi alçakta tutuldu. GT86'ya göre gövde sertliği yüzde 50 civarında artırılan yeni araç daha keskin yol tutuşa ve daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olacak.

Toyota Gazoo Racing'in motorsporları deneyiminden faydalanarak geliştirilen araçtaki ön hava kanalları ve yan paneller gibi fonksiyonel aerodinamik parçalar ile birlikte, GR 86'nın sınıfının en iyi yol tutuşa ve dengeye sahip olması hedefleniyor.​​​​​​​

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