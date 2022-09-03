Toygun Atilla yazdı: Levent Göktaş'ın mektubundaki çelişkiler

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Oda TV yazarı Toygun Atilla, "Levent Göktaş'ın mektubundaki çelişkiler" başlıklı yazısında Levent Göktaş'ı aklamak için piyasaya sürülen mektubunu değerlendirdi.

"Uzun süredir Necip Hablemitoğlu cinayetinin ardındaki sis perdesini araştırmaya çalışan bir gazeteci olarak bugün Mustafa Levent Göktaş'ın kendi el yazısı ile kaleme aldığı mektuptaki çelişkili durumları irdeleyeceğim." diyen Atilla, "Levent Göktaş'ın mektubunu okuduğumda ilk olarak Enver Altaylı ile ilgili söylediği ifadelerine şaşırdım. Enver Altaylı, eski MİT mensubu, sonrasında Alman istihbaratına çalıştığı öne sürülen 'siyasi ve askeri casusluk' suçlaması ile yargılanan, FETÖ ile ilişkileri olduğu öne sürülen ve Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi idi. Levent Göktaş mektubunda, Enver Altaylı ile 2015 sonu veya 2016 başlarında 'hayatında ilk kez' ve 'tek kez' tanıştığını ve karşılaştığını söylüyordu. Enver Altaylı'nın yeğeni Furkan Torlak (mektupta isim F.T olarak kodlanmış) bu görüşmeye aracılık etmişti. Antalya Belediyesinin 'TEDES' işinin alınması için Erol Olçok'un da bulunduğu bir ortamda yapılan bir görüşmeydi. Levent Göktaş, Enver Altaylı'yı hayatında 'ilk' ve 'tek' kez gördüğünü üstüne basa basa ifade ediyordu." ifadelerini kullandı.

"Mustafa Levent Göktaş, mektubunda hayatında 'ilk' ve 'tek' kez gördüğünü söylediği Enver Altaylı hakkında 'saygın bir kişidir' ifadesi kullanıyordu." vurgusu yapan Toygun Atilla, şöyle devam etti:

Tek bir görüşme bile Enver Altaylı hakkında "saygın bir kişidir" ifadesi kullanması için yeterli olmuştu.

Bilgisayardaki not eski tanışıklığına işaret ediyor

Oysa ki,

Enver Altaylı'nın evindeki bir harici diskten çıkan ve 11 Ocak 2009'da yazıldığı belirlenen notta şu ifadeler bulunuyor: "Mustafa Levent Göktaş ile ilgili düşüncelerimi daha önce arz ettim. Bunların kazanılmasının önemi büyüktür. Ben bu insanların geçmişte hataları olmadı demiyorum. Bunları kısmen de olsa aydınlattık, kazanabiliriz diyorum ve bu memleket için olumlu bir dönüm noktası olacaktır diyorum"

Enver Altaylı tarafından yazıldığı öngörülen bu notun tarihi 2009...

Levent Göktaş'ın ise "Enver Altaylı'yı hayatımda ilk ve tek kez gördüm" diyerek mektubunda belirttiği tarih 2015 sonu veya 2016 başı...

Ortadaki çelişkili durumu araştırmaya başladığımda ise Mustafa Levent Göktaş ile Enver Altaylı'nın aslında geçmişten beri ilişkileri bulunduğu bilgisine ulaşıyorum.

Hatta bu ilişkinin şahitlerinden birinin de ismine ve telefonuna ulaşıyorum.

Mektubu yalanlayan tanık

Bu isim Ferhat Kale...

Harp Okulu mezunu, TSK içinde hukuk müşavirliği yapmış, emekliliği sonrasında ise avukatlık yapmış bir isim.

Kendisini telefonla arayıp, "Enver Altaylı ile Levent Göktaş'ın ilk kez sizin de bulunduğunuz bir ortamda tanıştığını duydum. O görüşmenin tarihini hatırlıyor musunuz, o gün neler konuşuldu?" diye soruyorum.

Ferhat Kale, "O gün ilk kez mi tanıştılar, yoksa daha önce tanışıyorlar mıydı? Bunu bilmiyorum, emin değilim. Ancak, benim de bulunduğum bir ortamda birlikte görüştüğümüz doğrudur" diye söze başladı.

Görüşme tarihini tam olarak anımsamamakla birlikte Levent Göktaş'ın TSK'dan emekliliğinin ardından avukatlığa başladığı yıllar olduğunu ve henüz cezaevine girmediğine emindi.

Ferhat Kale sözlerine şöyle devam etti: "Enver Altaylı geçmişten tanıdığımız bir abimizdir, Levent Göktaş da arkadaşımızdır. Levent'in emekliliğe ayrıldığı ve henüz cezaevine girmediği bir dönemdi. Levent o yıllarda para kazanmaya çalışıyordu. Görüşme sırasında ciddi bir sohbet olmadığını anımsıyorum. Havadan sudan konuşulan bolca mavra yapıldığı bir gündü"

Eski bir deyiştir, "Hafiza-i beşer nisyan ile malüldür" yani "Unutkanlık insanlık halidir" diyelim...

Ancak,

Hem Enver Altaylı'nın yazdığı notta Levent Göktaş ile ilgili yaptığı değerlendirmenin 2009 yılına ait olduğunu hem de Ferhat Kale'nin bahsettiği görüşmeden çıkan sonucun mektupla uyuşmadığını ve çelişkiler içerdiğini not olarak düşelim.

Necip Hablemitoğlu ismini öldürülmeden duymamış

Beni mektupta bir diğer şaşırtan cümle ise Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu'nun ismini vermeden müteveffa (ölen kişi) olarak bahsettiği cümlelerdi.

Levent Göktaş, Necip Hablemitoğlu'nun ismini ve ne iş yaptığını cinayetten sonra basından öğrendiğini belirtiyor: "Ben müteveffanın ismini ve ne iş yaptığını bile bu hadise bu şekilde basına düşünce öğrendim" diyordu.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yıllarca görev yapmış bir Türk subayının Necip Hablemitoğlu gibi bir Türk aydınının ismini bile duymamış olması maalesef beni şaşırtıyordu.

15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz ile "Necip Hablemitoğlu cinayetini irdelediğimiz" Oda tv Youtube kanalındaki programda Fatih Eryılmaz'ın Levent Göktaş hakkında FETÖ ilişkisi ve Necip Hablemitoğlu cinayetinde Levent Göktaş'ın "rolüne" ilişkin işaret ettiği sözleri artık bana daha anlamlı geliyordu.

Son kertede görünen odur ki, Necip Hablemitoğlu cinayetinin aydınlanması için Levent Göktaş'ın bir an önce Türkiye'ye getirilip sorgulanması ve karanlık kalan kısımların aydınlatılmasıdır.

Toygun Atilla / Oda TV