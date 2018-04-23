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Tosic, Türkiye'nin konuştuğu görüntüye açıklık getirdi

Vodafone Park'ta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Türkiye'nin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:26
Tosic, Türkiye'nin konuştuğu görüntüye açıklık getirdi

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Şenol Güneş ile Dusko Tosic arasında bir diyalog yaşanmış, bu görüntü de 'Tartıştılar' algısı oluşturmuştu.

Sırp defans oyuncusu konuyla ilgili sosyal medya Instagram hesabından açıklama yaptı:

Maç esnasında hocamla benim aramda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim ve sarı kart sınırındaydım. Hocam da iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de iyiyim, her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim. Her şey yolunda...

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:26
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