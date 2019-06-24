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TOSFED yıldızlarını arıyor!

Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED), Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek için gerçekleştirdiği projenin ilk yarışında Doğa Tosun birinci oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:30
TOSFED yıldızlarını arıyor!

Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED), yıldızını arıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek için gerçekleştirilen projenin ilk yarışında Doğa Tosun birinci oldu.

'TOSFED yıldızını arıyor' projesi kapsamında ilk yarış Körfez Pisti'nde gerçekleştirildi.

604 aday başvurdu

21-22 Haziran tarihleri arasında yapılan ilk ayak yarışını Doğa Tosun birinci olarak tamamlarken Reha Aybey ikinci, Akın Can Kiper de üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Halide Kübra Urgancı birinci, İrem Yeniçeri ise ikinci oldu. Bu yıl 26'sı kadın 604 adayın başvuruda bulunduğu yarışlar, 6 grup halinde gerçekleştirildi. Eğitimler ve final elemeleri sonucunda 10 erkek ve 3 kadın sürücü, ilk ayak yarışlarına katılma hakkı kazandı. Final serisinin ikinci yarışı 19 Ekim'de Körfez Pisti'nde gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:30
  1. Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED)
  2. Türkiye
  3. TOSFED yıldızını arıyor
  4. Körfez Pisti

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