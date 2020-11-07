Torunları için evinde geliştirdiği içeceği tescil ettirmek istiyor

İSTANBUL (AA) - MEMET AVŞAR - Beykoz'da yaşayan 68 yaşındaki Osman Bilgiç, torunlarını zararlı içeceklerden korumak için evinde geliştirdiği meyve suyunu tescil ettirmek istiyor.

5 çocuğu, 7 de torunu bulunan Bilgiç, emekli olduktan sonra organik tarımla ilgilenmeye başladı.

Kütahya'daki bahçesinde yetiştirdiği organik ürünleri, Beykoz'da kızı Gülizar Bilgiç ile birlikte işlettikleri lokantada müşterilerine sundu.

Daha sonra Bilgiç, torunlarını zararlı içeceklerden uzak tutmak için yetiştirdiği organik ürünlerle elde ettiği içeceği lokantaya gelen çoğunluğu öğrenci olan müşterilere ikram etmeye başladı.

Bilgiç, müşterilerden tam not alarak bir süre sonra "dede kola" şeklinde anılmaya başlanan içeceği artık iş yerinde de satmaya karar verdi.

Beğenilerek tüketilen ve içerisinde vişne ile çeşitli yemişlerin bulunduğu içeceği tescil ettirmeye karar veren Bilgiç, şimdi ürününü markalaştırma hayali kuruyor.

- "Önce çocuklar sonra büyükler çok sevdi"

Osman Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra yazları gününü meyve bahçelerinde geçirdiğini, başta vişne olmak üzere organik meyvelerle elde ettiği aromanın aile bireyleri ve özelikle torunları tarafından çok beğenildiğini anlattı.

Daha sonra işletmesinde de kullanmaya başladığı içeceği markalaştırmaya karar verdiğini dile getiren Bilgiç, önce çocuklar, sonra büyükler tarafından beğenildiğini ifade ettiği içeceği organik meyvelerden ürettiğini vurguladı.

Bilgiç, "Önce torunlarım zararlı içecekler içmesin diye böyle bir işe giriştim. Sonra baktım çocuklar çok beğendiler kendi aralarında buna 'dede kola' dediler. Her gün içmeye başladılar amacıma ulaşmıştım. Kızımla birlikte açtığım lokantada müşterilerime de ikram etmeye başladım, onlar da çok beğendiler. Böylece emeğim boşa gitmesin diye bende bir fikir oluştu. 'Ben bu ürünümün patentini almalıyım.' diyerek gerekli girişimlerde bulundum, inşallah yakın bir zaman içerisinde marka tescili alacağız." şeklinde konuştu.

- "Babam hayata sıkı sıkıya sarılmış biri"

Aile lokantasında çalışan Gülizar Bilgiç de "Babam benim için bir ekol, o bu yaşında bile çoğu gençlere taş çıkartıyor. Onun çalışma azmi, özverili kişiliği beni hep etkilemiştir. Hayata sıkı sıkıya sarılmış biri. Ülkesine ve milletine nasıl hizmet ederim diye çırpınan biri. Sabah erkenden iş yerimizi besmeleyle açıyor ve sonra da ben ve annem gelip ona yardım ediyoruz." dedi.

Babasının çeşitli meyvelerle elde ettiği içeceğin önce yeğenleri, sonra da gelen müşteriler tarafından beğenildiğini aktaran Bilgiç, marka tescilli için başvuru yaptıklarını ve onaylanmasına kesin gözle baktıklarını söyledi.

Bilgiç, bu konuda gelen müşterilerden de büyük takdir aldıklarını sözlerine ekledi.