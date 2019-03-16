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Torbalılı gençler Altay tesislerinde

İzmir’in Torbalı ilçesinde, düzenlen Okullar Ligi (OLİG) turnuvasında başarılı olan sporcular İzmir’in köklü takımları ile buluşturuyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
Torbalılı gençler Altay tesislerinde

İzmir’in Torbalı ilçesinde, düzenlen Okullar Ligi (OLİG) turnuvasında başarılı olan sporcular İzmir’in köklü takımları ile buluşturuyor. Torbalılı gençler bu kez Altaylı futbolcular ile buluştu


Torbalı’da spor alanları oluşturan, spor kurslarında binlerce gence eğitim veren Torbalı Belediyesi, son olarak ilçedeki tüm okulların katılımı ile bölgenin en büyük Okullar Ligi (OLİG) turnuvasını düzenledi. 2 ay önce başlayan turnuvada sona yaklaşılırken, takımlar şampiyon olabilmek adına ter döküyor. Torbalı Belediyesi, turnuvada mücadele eden sporculara farklı jestlerde bulunuyor. Geçtiğimiz ay başarılı takımları Göztepe Spor Kulübü’ne götüren belediye, gençleri bu kezAltay Spor Kulübü’ne götürdü. Pamukyazı Tamsa Seramik Ortaokulu Küçükler Futbol ile Ayrancılar Ortaokulu Yıldızlar Futbol Takımları, son günlerde ligde aldığı galibiyetler ile moral bulan Altay Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Futbolcular ile antrenmana çıkan Torbalılı futbolcuların mutluluğu görülmeye değerdi. Torbalı’dan giden kafileyi, Altay Spor Kulübü Basın Danışmanı Can Erbesler ve Altyapı Koordinatörü Özgür Aşar karşıladı. Kendilerine hediye edilen formaları giyip futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektiren gençler hayatlarının en güzel günlerinden birisini yaşadı.


Düzenledikleri turnuva ile yetenekli gençlerin gün yüzüne çıkmasını sağladıklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 5 yıllık süreçte spora ve sporcuya ayrı bir önem verdiklerini, yeni dönemde de bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi. İlçedeki tüm okulların katılımı ile devam eden OLİG turnuvasının bölgenin en büyük ve kapsamlı turnuvası olduğunu hatırlatan Başkan Görmez, başarılı sporcuların Göztepe ve Altay gibi İzmir’in köklü takımlarına yaptığı ziyaret ile ufuklarının genişlediğini dile getirdi. Başkan Görmez, şöyle konuştu:


"Başarılı sporcuları ortaya çıkarmak ve vereceğimiz eğitim ile profesyonelleştirmek için çeşitli sportif faaliyette bulunuyoruz. Açtığımız spor kurslarında binlerce genç yetiştiriyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldık. Spora olan desteğimizi arttırarak devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
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