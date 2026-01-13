Torbacılara geçit yok! 11 tutuklama daha

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA
Adana'da "torbacı" olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 400 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ile sentetik uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Ekipler operasyon kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

