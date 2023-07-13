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Kadın - Aile Topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntem bakın nasıl olacak? Uygulama sonrası geçiyor! O maddeler
Kadın - Aile

Topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntem bakın nasıl olacak? Uygulama sonrası geçiyor! O maddeler

Yeniakit Publisher
2023-07-13 18:15:00 - 2023-07-13 18:20:12
Topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntem bakın nasıl olacak? Uygulama sonrası geçiyor! O maddeler

Topukların çatlaması sadece ciddi bir sağlık durumu değil, aynı zamanda çok acı verici, kalıcı ve yaşam kalitesini bozabilen bir durum. Topuk çatlakları, görüntü açısından büyük problemlere neden olurken fiziksel aktivitelerde de sorunlara sebep olabilir. Topuk çatlağı neden olur? Topuk çatlakları nasıl geçer ve sebebi nedir, topuk çatlakları evde tedavi ile nasıl giderilir? iflas etti dediğiniz topuk çatlakları için sorun böyle giderilebilir! Yapanlar eski cildini geri kazanmaya başladı. Sonuca şok oldular... Zamanı geldi, artık dur denilmeli!

İşin sırrını Büyükannem ’den öğrendim. Sadece birkaç gün içinde topuklarımdaki çatlakları iyileştirdi. Bu problemin kıymetli zamanınızın bir kısmı ve sizin birkaç basit malzemenize mal olacak kolay bir çözümü olmasına rağmen.İşiniz bittikten sonra, yenilenmiş ayakların daha önce olduğu gibi çalıştığını izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Topuk çatlağı neden olur? Topuk çatlakları nasıl geçer ve sebebi nedir, topuk çatlakları evde tedavi ile nasıl giderilir?
Topuk çatlakları şişkin, kuru ve yağ eksikliği olan nasır tabakaları sebebiyle oluşur. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder ve çatlak topuk daha sık görülür.

İşte Topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntem

Sıcak Su Tedavisi için Gerekli Malzemeler

Hafif Ilık Su 2 Kaşık Kabartma Tozu (Karbonat ) Sünger Taşı ( Ponza Taşı ) 2 Kaşık tuz
Sıcak Su Tedavisi

Küvette ılık su dökün. Kabartma tozu ve tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Ayaklarınızı suya sokun ve 15 dakika boyunca harekete bırakın. Son olarak, ponza taşı ile sağlıksız deriyi pul pul dökün ve ayaklarınızı kurulayın.
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Losyon Tedavisi

Gerekli Malzemeler: 2 Kaşık sıvı yağ Şeker
Bir kase alın ve 2 kaşık sıvı yağ ve 1 kaşık şekeri karıştırın. Bu losyon ile 5 dakika masaj yapın. Son olarak, her zamanki gibi durulayın

Nemlendirici Tedavisi

Gerekli Malzemeler: Bir Mum Sıvı yağ

Bir kâsede 2 kaşık yağ ve bir parça mum ekleyin. Malzemeyi eriyene kadar kâse içinde sıcak suya koyun. Eridikten sonra karışımı soğumaya bırakın ve ayaklarınıza sürün. Yatmadan önce kışlık çoraplarınızı giyin.

İşte bu kadar ! Ayaklarınız bir kez daha tamamen taze ve sağlıklı.

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