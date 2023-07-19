Topuk çatlakları ve ayak kaşıntısı nasıl geçer? Herkes normal deyip geçiyor: Kimse gizli formülün olduğuna inanmıyor

Yaz mevsiminin gelmesi ile insanlar daha çok açık ayakkabı, sandalet ve terlik giymeyi tercih eder. Ancak kışın çorap içinde ve bakımsız kalan ayak topuklarında oluşan çatlaklar kötü görüntü oluşturur. Estetik açıdan hoş olmayan bu görüntü aynı zamanda kaşıntı yaparak rahatsızlık vermektedir. Peki topuk çatlakları nasıl geçer, ayak kaşıntısı nasıl giderilir?

Topuk Çatlaklarına Doğal Çözüm

Malzemeler

5 adet aspirin

1 adet limon

Yapılışı

Aspirinler ezilip toz haline getirilerek içine sıkılan bir limon suyu ile iyice karışıtırılıp kıvam alması sağlanır. Hazırlanan b u karışım sorunlu bölgeye sürülür ve yarım saat kadar beklenir. Aynı işlem 1 hafta boyunca tekrarlandığında sorunun gittiğini ve topuklarda iyileşme yaşandığını yakından göreceksiniz.

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