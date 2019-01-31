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Toptan gıdacılar yeni yol haritası istiyor

Gıda sektörünün toptancılarını bünyesinde barındıran İstanbul Mega Center’in esnafı, gıdadaki fiyat artışının önüne geçilmesi için sistemden kaynaklanan sorunlara neşter vurulması gerektiğini savundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:52
Toptan gıdacılar yeni yol haritası istiyor

Bin 500 firmanın faaliyet gösterdiği Avrupa’nın ikinci büyük toptan gıda merkezi olan Mega Center’in Başkanı Kemal Altınkılıç, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında tüccarın görevini yerine getirdiğini belirterek, “Bu konuda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak gıdadaki enflasyonu aşağıya çekme mücadelesinde kalıcı adımlara ihtiyaç var” dedi. Altınkılıç, yaşanılan sıkıntıların aşılması için çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

-Tarım envanteri hızla çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak yeni bir tarım destek politikası oluşturulmalıdır. Sonuçta bizler aynı zincirin halkasıyız. Tarımda envanter oluştuğunda, üreticiler en azından girdi maliyetlerini daha iyi şekilde öngörecektir.

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığa desteklerin planlı bir şekilde verilmesi bu bölgelerin et ve süt deposu haline gelmesine vesile olacaktır. Bunu yaparken meraların da ıslah edilmesi gerekiyor.

-Tarımda sübvansiyonun araziler için verildiğini görüyoruz. Oysa destek mahsul için verilirse daha verimli sonuç alınır.

-Veterinerlik hizmetlerinin etkinliği de gözden geçirilmelidir.

-Tarım Müdürlüklerinin çiftçilere yönelik eğitim programlarını etkin bir şekilde uygulamaları çiftçinin toprakla olan bağını kuvvetlendirecektir. 

Kemal Altınkılıç piyasadan kaynaklanan sorunları da şöyle sıraladı:

-Karşılıksız çek- senet sorunu devam ediyor. İşini doğru dürüst yapan tüccar mağdur olmamalı.

-Konkordato uygulamalarında karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır.

-Bankaların verdikleri kredileri sıkışıklık anında vaktinden önce çağırma uygulamaları tüccarı zora sokuyor. Buna çare aranmalıdır.

Makul fiyatlamanın formülü

Gıda ticareti yapan tücarlar, fiyat artışlarının kontrollü olabilmesi için öncelikle kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, kalıcı politikalar belirlenip uygulamaya konulmasını istiyor. “Piyasayı düzenleyen, regüle eden, hem üretici hem tüketiciyi koruyan ve kollayan mekanizmalara ihtiyaç var” diyen tüccar temsilcileri, “Kayıt ve kontrol dışı üretim ve ticaret mutlaka önlenmeli” çağrısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:52
  1. Mega Center
  2. Mega Center’in Başkanı Kemal Altınkılıç
  3. enflasyonla topyekün mücadele
  4. Tarım envanteri
  5. Tarım Müdürlükleri
  6. Konkordato
  7. Karşılıksız çek
  8. Gıda ticareti
  9. fiyat artışları

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