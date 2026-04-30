Toprak kayması su hattını çökertti: Bölge susuz kaldı

Hakkari’de karların erimesi ve etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, içme suyu ishale hattında ciddi hasara yol açtı. Özellikle Otluca Golan bölgesi ile Berçelan Yaylası’nda oluşan tahribat nedeniyle birçok mahallede günlerdir su kesintisi yaşanıyor. Meydana gelen heyelan sonrası Gazi ve Berçelan mahallelerinin üst kesimleri, Yeni Mahalle ve Karşıyaka bölgesine su verilemiyor. Vatandaşlar yaklaşık 4 gündür su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için Otluca ve Berçelan bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmaların artık son aşamaya geldiği bildirildi. Yetkililer, yapılan müdahalelerle arızanın büyük ölçüde giderildiğini ve bugün itibarıyla yüzde 90 oranında sorunun çözüleceğini belirterek, su verilemeyen mahallelere yeniden su akışının sağlanacağını belirtti.