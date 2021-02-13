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Ekonomi Toplam ciro endeksi aralıkta yüzde 28,6 arttı
Ekonomi

Toplam ciro endeksi aralıkta yüzde 28,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020’ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:45:00 -
Toplam ciro endeksi aralıkta yüzde 28,6 arttı

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 28,6 yükseldi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2020’de yıllık bazda yüzde 42,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ayda, bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

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