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Aktüel Tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Aktüel

Tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 21:58:00 -
Tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Servetiye Mahallesi'nde Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akarlık orman deposunda kamyondan indirilen tomruklar V.K'nin (52) üzerine devrildi.

Ağır yaralanan işçi Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen V.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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