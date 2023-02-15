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Aktüel Tolga Çevik'ten deprem yardımı
Aktüel

Tolga Çevik'ten deprem yardımı

Oyuncu Tolga Çevik, 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bağış ve yardım çalışmasına katıldı. Çevik'in deprem bölgeleri için 1 milyon TL değerinde bir maddi yardımda bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:35:00 -
Tolga Çevik'ten deprem yardımı

Oyuncu Tolga Çevik deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bağışta bulundu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; deprem bölgelerindeki yaraları sarmak isteyen isimler arasında yer alan Tolga Çevik, 10 ilimizi etkileyen iki büyük afet haberini alır almaz, 11 Şubat'ta Montreal'de ardından Toronto'da yapacağı gösterileri iptal etti.

Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in ayrıca deprem bölgesi için 1 milyon TL değerinde bir maddi yardımda bulunduğu da öğrenildi.

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