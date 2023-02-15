Tolga Çevik'ten deprem yardımı

Oyuncu Tolga Çevik deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bağışta bulundu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; deprem bölgelerindeki yaraları sarmak isteyen isimler arasında yer alan Tolga Çevik, 10 ilimizi etkileyen iki büyük afet haberini alır almaz, 11 Şubat'ta Montreal'de ardından Toronto'da yapacağı gösterileri iptal etti.

Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in ayrıca deprem bölgesi için 1 milyon TL değerinde bir maddi yardımda bulunduğu da öğrenildi.