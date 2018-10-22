TOKİ’nin indiriminden 13 bin kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 24 indirim kampanyasının oldukça ilgi gördüğünü belirtti. Turan, “TOKİ’nin yüzde 24 indirim kampanyasından 13 bin 321 kişi yararlandı, kısmi ödemeler ile 588 milyon 575 bin lira toplam hasılat elde edildi. Bunun yüzde 97’si yastık altından ödendi” açıklamasında bulundu.

Ekonomik büyümede itici güç

Kampanyada esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, kampanyadan borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığını, bu kapsamda bin 907 vatandaşın 64 milyon 260 bin lira peşin ödeme yaptığını aktardı. Turan, “İnşaat sektörü, çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda, itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.