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TOKİ’nin 111 arsası için ihale günü

Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde olan, 24 ayrı şehirde bulunan 111 arsa bugün gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa sunulacak.

16 Ekim 2018 Salı 10:58
TOKİ’nin 111 arsası için ihale günü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde olan 111 arsa bugün gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa sunulacak. 24 ayrı şehirde bulunan, toplam 1 milyon 668 bin 141 metrekarelik büyüklüğe sahip 111 arsa, bugün saat 13.30’da kurumun iştiraki olan Emlak Yönetim A.Ş. tarafından TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa çıkartılacak ve www.emlakyonetim.com.tr internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak. Toplam 1 milyar 14 milyon 632 bin liralık muhammen bedelle satışa sunulacak arsalar; yüzde 20 peşin, biri 24 ay, diğerleri 18 ay vadeli olarak ödenebilecek, peşin alımlarda yüzde 12,50 oranında indirim yapılacak.

Arsalar nerelerde?

Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:58
  1. Karaman
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Tekirdağ
  7. Sivas
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. İzmir
  13. Hatay
  14. Eskişehir
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Edirne
  18. Diyarbakır
  19. Çankırı
  20. Bitlis
  21. Ankara
  22. Amasya
  23. Ağrı
  24. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
  25. Emlak Yönetim A.Ş.
  26. TOKİ
  27. TOKİ İstanbul Hizmet Binası

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