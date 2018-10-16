TOKİ’nin 111 arsası için ihale günü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde olan 111 arsa bugün gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa sunulacak. 24 ayrı şehirde bulunan, toplam 1 milyon 668 bin 141 metrekarelik büyüklüğe sahip 111 arsa, bugün saat 13.30’da kurumun iştiraki olan Emlak Yönetim A.Ş. tarafından TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa çıkartılacak ve www.emlakyonetim.com.tr internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak. Toplam 1 milyar 14 milyon 632 bin liralık muhammen bedelle satışa sunulacak arsalar; yüzde 20 peşin, biri 24 ay, diğerleri 18 ay vadeli olarak ödenebilecek, peşin alımlarda yüzde 12,50 oranında indirim yapılacak.

Arsalar nerelerde?

Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat.