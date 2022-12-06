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Gündem TOKİ taksitleri ne kadar, ne zaman ödenecek?
Gündem

TOKİ taksitleri ne kadar, ne zaman ödenecek?

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ Sosyal konut projesinin kuralarının ardından TOKİ ödeme planı ve taksitleri ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Sosyal konut çekilişinde hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ödeme tarihlerini araştırıyorlar. Peki, TOKİ taksit ödemleri ne zaman başlayacak? TOKİ ödemleri ne kadar? TOKİ konutları ne zaman teslim edecek?

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:52:00 - 2022-12-06 15:54:07
TOKİ taksitleri ne kadar, ne zaman ödenecek?

TOKİ taksit ödeme planı, kura çekiminin başlamasıyla vatandaşların da gündeminde yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projesinde kura çekimi 7 Kasım tarihinde başladı. Emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjanların ayrıldığı dar gelirlileri ev sahibi yapan TOKİ, vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunacak. Peki, TOKİ taksit ödemleri ne zaman başlayacak? TOKİ ödemleri ne kadar? TOKİ konutları ne zaman teslim edecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. İlk dönemsel artış ise sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" açıklaması yaparak "Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak" iddiasının yanlış olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili, ''Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.'' dedi.

TOKİ taksit ödemeleri ne kadar?

TOKİ konutları; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

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