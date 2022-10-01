Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler için TOKİ sosyal konut projesi başlatıldı. Peki, başvuru işlemleri ne zaman sona erecek?

TOKİ son başvuru tarihi | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ sosyal konut başvuruları devam ediyor. Proje başvuruları 14 Eylül 2022’de alınmaya başladı. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim’e, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ise 31 Ekim’e kadar devam edecek. Vatandaşlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Kura takvimi henüz açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı bir açıklamada kura çekimlerinin 2022 Kasım ile 2023 Mart ayları arasında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Kura takvimi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Bakan Kurum, projelerle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. AK Parti iktidarının seçim beyannamesinde yer verdiği ve açıkladığı tüm projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "100 bin sosyal konut projesi açıkladık, 95 bininin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar aynaya, ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen, onlar istemese de bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz" diye konuştu.