Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’nin güncel ilanlarının mevcut olup olmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul projesi satışı ne zaman başlayacak?

TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman güncel

TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen konutlar için başvuruları 18 Temmuz Pazartesi günü almaya başlayacak. İki proje için de açık artırma gerçekleştirilecek. Açık artırma başvuruları 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Türkiye Halk Bankası tarafından online olarak alınacak. 2-3 Ağustos tarihlerinde ise Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamındaki 110 konut için açık artırma 2 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. Beyoğlu Sütlüce Projesi açık artırma işlemleri ise 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek. Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen teslim edilecek.