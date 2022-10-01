TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi başvuruları 14 Eylül’de alınmaya başladı. Başvuru işlemi 31 Ekim 2022’de sona erecek. Vatandaşlar, TOKİ’nin kaç senede konutları teslim ettiğini araştırıyor. Peki, TOKİ inşaatları kaç senede biter?

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslimat tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, "20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, yaptık. Havalimanı dedik, yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık. Köprülerimizi, yollarımızı, sanayi ve tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bu ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar, bu iradenin neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.