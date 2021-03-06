TOKİ Bergama Konut Belirleme Kurası ne zaman, saat kaçta?
İzmir’in Bergama ilçesinde inşa edilen TOKİ konutları için kura çekilişi gerçekleştirilecek. TOKİ’nin Konut Belirleme Kurası için geri sayım başladı. Birçok vatandaş, İzmir’in Bergama ilçesinde inşa edilen TOKİ konutları için yapılacak olan kura çekilişinin detaylarını merak ediyor. Peki, TOKİ Bergama Konut Belirleme Kurası ne zaman, saat kaçta?
Bergama’da inşa edilen TOKİ Konutları için ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir’in Bergama ilçesinde 274 adet konut yapıldı. 2+1 nitelikli 160 adet ve 3+1 nitelikli 114 adet olmak üzere toplamda 274 adet konutun hak sahiplerine kavuşabilmesi için kura çekilişi yapılacak.
TOKİ Bergama Konut Belirleme Kurası ne zaman, saat kaçta?
İzmir’in Bergama ilçesinde inşa edilen TOKİ Konutları için ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilişi 09 Mart 2021 tarihi saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Hak sahipleri arasında 274 adet konutun ‘Konut Belirleme Kurası’ yapılacak. Daha sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 15 Mart 2021- 09 Nisan 2021 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir/ Bergama Şubesi nezdinde imzalanacak.