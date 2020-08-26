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Aktüel Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi
Aktüel

Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:05:15 -
Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesi Taşlıca köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Taşlıca köyünde 10 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.

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