Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesi Taşlıca köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Taşlıca köyünde 10 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.
Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.