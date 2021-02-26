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Gündem Tokat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Gündem

Tokat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ın Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Boldacı köyünde 10 gün koronavirüs karantinası uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:45:00 -
Tokat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Boldacı köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

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