TOGÜ’de gençler için fırsat kapısı! Bin 500 öğrenci şansı yakaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen ve bu yıl kontenjanı ülke genelinde yüzde 50 artırılan "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) kura çekimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda düzenlenen kura çekimi, TOGÜ’nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Tokat 3. Noterliği huzurunda yapılan kura çekimine, Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bekir Fındık, TOGÜ Genel Sekreter Yardımcısı Murat Saldırıcıer, Tokat 3. Noter Vekili Muhammed Hüseyin Çelik, TOGÜ ve İŞKUR personeli ile öğrenciler katıldı.

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile TOGÜ arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen program için 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurular alındı. İŞKUR Gençlik Programı’na 5 bin 264 öğrenci başvuruda bulunurken, 1.500 öğrencinin ismi kura ile belirlendi. Geçtiğimiz dönem 81 ilde büyük ilgi gören program, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, iş gücü piyasasına uyumlarını güçlendirmek ve kariyer planlama süreçlerine destek olmak amacıyla yürütülüyor. Öğrenciler, eğitim süreçleri devam ederken bilgi, beceri ve iş disiplini kazanma fırsatı bulacak. Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan öğrencilerin isimleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.