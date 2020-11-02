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Aktüel Togo'da, Kovid-19 nedeniyle kapanan okullar 7 ay sonra açıldı
Aktüel

Togo'da, Kovid-19 nedeniyle kapanan okullar 7 ay sonra açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:07:56 -
Togo'da, Kovid-19 nedeniyle kapanan okullar 7 ay sonra açıldı

DAKAR (AA) - Togo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ara verilen eğitime 7 ay aradan sonra yeniden başlandı.

Togo'da yaklaşık 3 milyon öğrenci, Kovid-19 salgını gölgesinde ders başı yaptı.

Okullarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, devletin maske ücretlerinin yüzde 80'ini karşılayacağı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart'ta görüldüğü Togo'da bugüne kadar 57 kişi yaşamını yitirdi, 624 kişinin de tedavisi sürüyor.

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