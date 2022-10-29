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Otomotiv TOGG'un ruhsatı çıktı! "Gururla attığım en özel imza"
Otomotiv

TOGG'un ruhsatı çıktı! "Gururla attığım en özel imza"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı. Başkan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" notuyla ruhsatın fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:10:00 -
TOGG'un ruhsatı çıktı! "Gururla attığım en özel imza"

Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatı da imzalanmış oldu. 28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.

Başkan Aktaş ruhsatı imzaladı

Togg’un Gemlik Kampüsünün resmi açılışına saatler kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ruhsatın fotoğrafını paylaştı Aktaş şunları kaydetti: "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun"

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