Togg'a karşı kirli kampanya

Yerli ve milli otomobil Togg fabrikasından personelin işten ayrılmasına ilişkin sosyal medyada algı operasyonu yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi algı operasyonu hakkında Togg tesislerindeki işten ayrılma oranlarının sektör ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye'nin yerli otomobili Togg fabrikasında işten ayrılan personelle ilgili haberlerin, bazı sosyal medya hesaplarından manipüle edilerek paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Her şirkette olduğu gibi Togg'da da işten ayrılan çalışanlar olmuş, bu çalışanlar içerisinde yurt dışına gidenler de olmuştur. Togg tesislerinde işten ayrılma oranları, sektör ortalamalarının altındadır.

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2022 yılı başında toplam 664 olan Togg çalışan sayısı, 9 Mart 2023 itibarıyla bin 475'tir. 2022 yılı başında 445 olan mühendis sayısı ise günümüz itibarıyla 680'dir.

Ayrıca Togg bünyesinde, tersine beyin göçü ile ülkemize dönen 33 kişi çalışmaktadır.