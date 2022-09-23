Yerli otomobilin satışa çıkacağı gün merakla bekleniyor. Peki, TOGG satış fiyatı belli oldu mu?

TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG ne kadara satılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin yeni bir özelliğini açıkladı.

29 Ekim'de Bursa Gemlik'te TOGG fabrikasının açılışı yapılacak ve TOGG üretim bandından inecek. Bakan Varank, TOGG'un koltuklarının deri değil vegan olacağını ifade etti.

Fiyat konusunda ise Varank, "Piyasada şu an itibarıyla C sınıfı SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde TOGG fiyatıyla ilgili konuşmuştu.

Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.