TOGG batarya paketinde iş ortağı olarak Farasis’i seçti

T OGG ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi’nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceği ifade edildi. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir” açıklamasında bulundu. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise “2018 yılından bu yana, olası yerli iş birlikleri de dahil, 30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisini gizlilik anlaşmaları çerçevesinde (NDA) değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Niyet mektubu imza törenine çevrimiçi olarak katılan Farasis Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr.Yu Wang ise Türkiye’nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi.

“Batarya teknolojilerinde yeni kabiliyetler oluşacak”

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında, Türkiye’nin Otomobili’nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen LiIon batarya üreticilerinden Farasis’in seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Atılan adımın önemine dikkati çeken Varank, “Türkiye’nin Otomobili’nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye’de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.