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Spor

TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:34:12 -
TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın sözleşmesi uzatıldı

BURSA (AA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, kulüp altyapısından yetişen Muhsin Yaşar ile yeniden anlaşma sağlandı.

Oyuncun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "2019-2020 sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3 ribaund, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7,4 sayı ve 2,6 ribaund ortalamaları sergilemişti." ifadeleri kullanıldı.


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