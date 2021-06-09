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Aktüel TOBB'dan 'Fahri Doktora' töreni duyurusu
Aktüel

TOBB'dan 'Fahri Doktora' töreni duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) duyurusunda, TOBB’un düzenleneceği törenle Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a ‘ETÜ Fahri Doktorası’ sunulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:42:00 -
TOBB'dan 'Fahri Doktora' töreni duyurusu

TOBB'un basın bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

KIRGIZ CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV'A, TOBB ETÜ FAHRİ DOKTORASI TAKDİM EDİLECEK

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, 10 Haziran 2021 Perşembe günü (Yarın) saat 10.00'da TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek tören ile TOBB ETÜ Fahri Doktorası sunulacak.

Açılış konuşmaları ile başlayacak, TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki diploma ve cübbe giyme töreninin ardından Türk – Kırgız İş Forumu gerçekleştirilecek.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

PROGRAM:

Tarih      :              10 Haziran 2021 Perşembe (Yarın)

Saat       :              10.00

Yer         :              TOBB İkiz Kuleler

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