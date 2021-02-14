  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOBB, Filistin’de organize sanayi bölgesi kuracak
Ekonomi

TOBB, Filistin’de organize sanayi bölgesi kuracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin’de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:09:00 -
TOBB, Filistin’de organize sanayi bölgesi kuracak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TOBB’un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin’in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de uygulanan sanayi bölgesi modelini birçok ülkeye transfer ettiklerini, Filistin’in de bundan istifade etmesini istediklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek veren Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okullarındaki Fransız akademisyenler hakk..
Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine k..
Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı
Aktüel

Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay