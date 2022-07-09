TMSF kapatılan ‘evim şirketleri’ için 698 milyon TL aktardı

Gerekli şartları taşımayan 20 şirketin tasfiye işlemleri için fon görevlendirilmişti. Yeni bir kanun çıkarılmıştı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kapatılan ‘evim şirketleri’ne ait yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90’ı faaliyetlerine devam eden firmalara devredildi. Müşteriler SMS’le bilgilendirildi.

Çalışmalar sürüyor

Henüz devredilemeyen sözleşmelerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışılıyor. En kısa sürede bütün dosyaların yeni şirketlere devredilmesi hedefleniyor. TMSF kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktardı.

Sözleşmesini devralan yeni şirkette devam etmek isteyen ve istemeyen müşteriler için bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL’ye ulaştı.

İadeler devam ediyor

Sözleşmeleri devralan şirketler, devam etmek istemeyen müşterilerin fesih dilekçelerini tasfiye masalarına iade etmeyi sürdürüyor. Kapatılan şirketlerin tasfiye masalarına bugüne kadar 13 bin 611 adet sözleşme iade edildi. Yeni şirketlerle devam etmek istemeyenlere, tasfiye masaları tarafından bugüne kadar toplam 262 milyon TL ödendi. Yeni şirketlerle sözleşme imzalayan 576 müşteri için ise 7.1 milyon TL mudiler adına devralan şirketlere sunuldu.

Müşterilere uyarı

Mutabakatları yapılan ve incelemesi tamamlanan sözleşmelerin tutarları ilgili şirketlere aktarılmaya veya müşterilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Süreç içerisinde iletişim bilgileri değişen müşterilerin sözleşmelerini devralan yeni şirketlere başvurarak bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.