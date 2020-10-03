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Ekonomi TMSF, Çukurova Tarsus Gayrimenkulleri’ni satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, Çukurova Tarsus Gayrimenkulleri’ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ’ye ait Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan iplik fabrikası ve arsası ile bir kira sözleşmesini satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:53:00 -
TMSF, Çukurova Tarsus Gayrimenkulleri’ni satışa çıkardı

Fonun yayınladığı ilana göre Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ’nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Mersin’in Tarsus ilçesi’nde kayıtlı 208 bin 229 metrekare alanlı iplik fabrikası ve arsası nitelikli gayrimenkul ile Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 100 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 3 Kasım saat 11.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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