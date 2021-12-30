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Ekonomi TMSF banka müşterilerine müjdeyi verdi!
Ekonomi

TMSF banka müşterilerine müjdeyi verdi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıktı. İlgili mevzuat resmi gazetede yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:51:00 -
TMSF banka müşterilerine müjdeyi verdi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi. Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı. 

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